Журналисты назвали "трех коней" политики Тимошенко

Тимошенко избегает тем, которые могут расколоть ее электорат.

Свою популярность экс-премьер Тимошенко нарастила, используя трех коней: огульную критику власти, популистские обещания и ничегонеделанье.

Об этом пишут журналисты издания "Новое время".

Как они утверждают, главное направление удара Тимошенко — люди с минимальными доходами, которых она “возбуждает” обещаниями повышения зарплат и социальных выплат.

По данным проекта VoxCheck, эксперты которого отслеживают высказывания отечественных политиков, большинство публичных месседжей Тимошенко касаются цен на газ (13% цитат), пенсий (9,6%), медицинской реформы (7,8%) и рынка земли (7%).

“Критика реформ и любых изменений в принципе — это конек Тимошенко. Пожалуй, позитивно она отзывается только о повышении минимальных зарплат”,— отмечает Елена Шкарпова, руководитель VoxCheck.

При этом лидер Батькивщины по итогам совместного проекта VoxCheck и НВ стала самым лживым политиком страны: 26% ее высказываний являются неправдой, еще 48% — манипуляцией. Но учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране и общее недовольство народа властью, слова Тимошенко падают на благодатную почву, отмечают в VoxCheck.

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Сама Тимошенко не дает повода оппонентам ударить по ней, потому что только говорит, почти не совершая каких-либо действий в публичном пространстве. Такой осторожности ее научила сама жизнь — начиная с неудачной попытки Тимошенко появиться на сцене Майдана в инвалидном кресле и заканчивая негативно воспринятым обществом появлением среди сторонников Саакашвили в сентябре прошлого года во время прорыва экс-губернатора через границу.

“Почему Тимошенко имеет хороший рейтинг? Очень просто: она ничего не делает,— отмечает Геращенко из НФ.— А тот, кто ничего не делает, пользуется в нашем народе уважением и поддержкой. Потому что критиковать всегда легче, чем брать на себя ответственность”.

Показательно, что Тимошенко избегает тем, которые могут расколоть ее электорат. Так, она не голосовала за пенсионную реформу, как и за закон о реинтеграции Донбасса.