Если бы выборы прошли на всей территории Донбасса, КПУ попала бы в Раду - социолог

Часть Донбасса, свободная от сепаратистов, на уровне 35% проголосовала за «Оппозиционный блок», выбрав снова фактически Партию регионов, заявил в эфире "Радио Свобода" директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

По его словам, политические настроения жителей Донбасса не изменились.

«Если бы мы имели всю территорию Донбасса, включительно с Донецком, тогда бы и коммунисты прошли и все на свете, и это бы существенно изменило баланс. Изменение сознания людей - это длительный процесс. К сожалению, постсоветское прошлое играет значительную роль», - отметил Алексей Антипович.

По мнению социолога, электорат юго-востока всегда голосовал по указке, или по советской традиции - за власть, в частности за Партию регионов, за коммунистов.

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По результатам обработки почти 66% голосов в общегосударственном многомандатном избирательном округе, «Оппозиционный блок» наибольшую поддержку получил в Донецкой (37,95%), Луганской (33,88%) и Харьковской (32,84) областях.