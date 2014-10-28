ЦИК обработала 80,55% электронных протоколов: БПП сокращает разрыв с "Народным фронтом"
04:11, 28 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 80,55% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
REUTERS
Согласно электронному подсчету голосов, на внеочередных парламентских выборах "Народный фронт" набирает 21,96%, партия "Блок Петра Порошенко" - 21,63%, "Объединение" Самопомощь "- 11,00%," Оппозиционный блок "- 9,50%, Радикальная партия - 7,45%," Батькивщина "- 5,69%.
Партия Порошенко сравнению с данными обработки 80,55% протоколов продолжает сохраняет разрыв с "Народным фронтом" в 0,33%. Результаты остальных проходных партий изменились незначительно.
"Свобода" остается лидером среди "непроходников", демонстрируя показатель в 4,69%
Данные цифры актуальны на 3:50.
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