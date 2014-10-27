ЦИК уже завтра рассчитывает получить первые протоколы с "мокрыми" печатями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

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«Завтра мы ожидаем прибытия первых представителей ОИК с соответствующими протоколами ОИК и УИК о подсчете голосов избирателей на участках и установлении итогов голосования в пределах соответствующих округов», - сказал Магера.

По его словам, на основании именно этих протоколов до 10 ноября включительно ЦИК должна установить окончательные результаты выборов.

Ранее УНИАН сообщал, что явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по итогам обработки данных с 195 округов составляет 52.45%.