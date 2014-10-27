ЦИК уже завтра рассчитывает получить первые протоколы с "мокрыми" печатями
17:09, 27 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия уже во вторник, 28 октября, ожидает поступления первых протоколов с «мокрыми» печатями от окружных избирательных комиссий о результатах голосования на внеочередных парламентских выборах.
Магера сообщил, что в ЦИК рассчитывают получить первые протоколы с "мокрыми" печатями завтра / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
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«Завтра мы ожидаем прибытия первых представителей ОИК с соответствующими протоколами ОИК и УИК о подсчете голосов избирателей на участках и установлении итогов голосования в пределах соответствующих округов», - сказал Магера.
По его словам, на основании именно этих протоколов до 10 ноября включительно ЦИК должна установить окончательные результаты выборов.
Ранее УНИАН сообщал, что явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по итогам обработки данных с 195 округов составляет 52.45%.
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