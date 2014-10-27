Явка составила 52.45% - данные ЦИК из 195 округов

01:37, 27 октября 2014
Политика
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Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по итогам обработки данных с 195 округов составляет 52,45%.

REUTERS

Об этом свидетельствуют данные ЦИК из 195 округов (всего выборы проходили на 198-ми округах), передает корреспондент УНИАН. 

Самая высокая явка наблюдается в западных областях, в частности, в Тернопольской - 68,28%, Львовский - 70%. Самая низкая - на востоке Луганская область - 32,94%, Донецкая - 30,8%. 

В Киеве явка составила 55,86%.

В целом выборы проходили в 198-ми округах.

Напомним, по состоянию на 16:00 в большинстве областей Украины явка не превышала 45%.

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