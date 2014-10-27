Явка составила 52.45% - данные ЦИК из 195 округов

Об этом свидетельствуют данные ЦИК из 195 округов (всего выборы проходили на 198-ми округах), передает корреспондент УНИАН.

Самая высокая явка наблюдается в западных областях, в частности, в Тернопольской - 68,28%, Львовский - 70%. Самая низкая - на востоке Луганская область - 32,94%, Донецкая - 30,8%.

В Киеве явка составила 55,86%.

В целом выборы проходили в 198-ми округах.

Напомним, по состоянию на 16:00 в большинстве областей Украины явка не превышала 45%.