Серый кардинал политики и "смотрящий" за российским бизнесом: журналисты рассказали о роли Медвечука в Украине (видео)

Сегодня он является участником трехсторонней контактной группы в Минске и ведет переговоры по освобождению заложников. Никто не знает, по каким делам Медведчук летает в Москву и какие вопросы решает.

Война, аннексия Крыма, Путин – злейший враг Украины, а Медведчук – самая загадочная персона в украинской политике, настоящая роль которого до сих пор никому непонятна. Сегодня он является участником трехсторонней контактной группы в Минске и ведет переговоры по освобождению заложников. Никто не знает, по каким делам Медведчук летает в Москву и какие вопросы решает. «Секретные материалы» раскрывают тайны бизнес-договоренностей Киева и Москвы.

От начала российской агрессии Виктор Медведчук превратился в "смотрящего" за российским бизнесом в Украине. До начала конфликта политик был и наверняка остается другом и бизнес-партнером Путина. Поэтому он является своеобразным посредником между Украиной и российской верхушкой.

В ходе расследования журналисты разоблачили несколько вопиющих фактов и схем при непосредственном участии Медведчука.

Так, начиная с 2014 года российские сети АЗС "Лукойл" и "ТНК" начали бойкотироваться украинским потребителем. Однако через несколько лет нерентабельный бизнес якобы выкупили европейские инвесторы. На рынке появились сети АЗС: швейцарская Glusco и австрийская Amic. Однако эксперты утверждают, что никаких подтверждений покупки российских брендов нет и на самом деле это лишь банальная смена вывесок.

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В РФ нефтяным бизнесом руководит соратник Путина и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. Владельцем европейской компании Glusco, которая "выкупила" сеть ТНК, является малоизвестный бизнесмен Ниссан Моисеев. Однако эксперты и нардеп Лещенко уверяют, что за ним в действительности стоит тот же Медведчук, который лоббирует интересы российских компаний в Украине.

Это было подтверждено журналистами программы "Схемы", которые в прошлом году заметили Медведчука и Моисеева, которые прилетели на одном чартерном рейсе из Москвы.

Но украинская власть по каким-то причинам не замечает эти бизнес-схемы на собственной территории.