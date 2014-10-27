Явка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты, обнародованные Центральной избирательной комиссией по данным из 197 округов. На данное время нет данных лишь из одного округа.

Таким образом, самая высокая явка наблюдается в западных областях: Львовская область — 70%, Тернопольская — 64,28%, Волынская — 64,85%, Ивано-Франковская — 63,73%.

Читайте такжеВ Комитете избирателей Украины назвали три проблемных округаСамая низкая явка на юге, востоке Украины и в Закарпатье. В частности, в Луганской области — 32,87%, в Донецкой области — 32,51%, Одесской области — 39,52%, Закарпатской области — 44,67%. В Киеве 55,86%.

Как сообщал УНИАН, по данным более 15% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует “Народный фронт”.