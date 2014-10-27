Обработано более 15% протоколов: "Народный фронт" опережает БПП

Центральная избирательная комиссия обработала более 15% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует “Народный фронт”.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки 15,12% протоколов УИК, первое место у “Народного фронта” - 21,7%, “Блок Петра Порошенко” набирает 21,69%, объединение “Самопомич” - 10,11%, “Оппозиционный блок” - 9,29%, Радикальная партия Олега Ляшко — 7,9%, “Батькивщина” - 6,1%. Читайте такжеВ Комитете избирателей Украины назвали три проблемных округаВсе остальные партии сейчас не преодолевают 5-процентный барьер.

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