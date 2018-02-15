Миграционная служба не знает, кто организовал чартер для Саакашвили - журналисты (видео)

ГМС и ГПСУ не знают, кто организовал и оплатил частный самолет для вывоза Михеила Саакашвили в Польшу.

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.

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"ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", – заявили в Миграционной службе на запрос журналистов программы «Схемы».

Ранее в Государственной пограничной службе также сообщили журналистам, что не владеют информацией относительно того, кто организовал и оплатил частный самолет для вывоза Михеила Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

Напомним, народный депутат Игорь Луценко в соцсетях написал, что самолет принадлежит офшору Петра Порошенко. Но эту версию опровергли сначала в Администрации президента, а затем и директор авиакомпании "ВИП-СКАЙ", которая эксплуатирует упомянутый Луценко самолет.

Открытые источники в интернете не раскрывают подробностей рейса, однако через "Евроконтрол", узкоспециализированный сайт для представителей авиакомпаний, закрытая для большинства информация стала открытой.

Как оказалось, Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетсторі". Стоимость перелета составила 8,5 тысяч долларов, эту сумму журналистам подтвердили в компании.

14 февраля частный самолет Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), которым из Киева в Варшаву доставили выдворенного экс-президента Грузии, заметили в аэропорту Днепра.