Саакашвили вывезли из Украины польским самолетом, стоимость составила $8,5 тысяч - СМИ

Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетсторі".

Одним из главных вопросов дня стал самолет, которым Михаила Саакашвили депортировали из Киева до Варшавы, и оплата за перелет в нем.

В детективной истории с многими версиями разбирались журналисты, говорится в сюжете ТСН.

Первым свою версию выдвинул народный депутат Игорь Луценко, который в соцсетях написал, что самолет принадлежит офшору Петра Порошенко. Но эту версию опровергли сначала в Администрации президента, а затем и директор авиакомпании "ВИП-СКАЙ", которая эксплуатирует упомянутый Луценко самолет.

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Директор авиакомпании Шон Шемш озвучил другую версию, будто Михо вывозили не на частном, а на государственном самолете. "Есть много советских самолетов под руководством различных министерств", - пояснил он. Но сам Саакашвили в Варшаве заявил, что летел на частном самолете, однако он не знает, кому этот самолет принадлежит.

Открытые источники в интернете не показывают подробностей рейса, однако через "Евроконтрол", узкоспециализированный сайт для представителей авиакомпаний, закрытая для большинства информация стала открытой.

Как оказалось, Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетстори". Стоимость перелета составила 8,5 тысяч долларов, эту сумму журналистам подтвердили в компании.

Процедур госзакупки услуги для транспортировки политика в реестрах нет, а именно ответ на вопрос об источниках финансирования рейса должен показать, идет ли речь о юридическом или таки о политический процессе.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленного Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.