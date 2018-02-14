Самолет, которым Саакашвили отправили в Польшу, заметили в Днепре (фото)

Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетстори".

Появилось фото самолета, которым лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили отправили в Польшу из Украины.

Частный самолет Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), которым 12 февраля из Киева в Варшаву доставили выдворенного экс-президента Грузии, заметили в аэропорту Днепра. Фото показал "Обозреватель".

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Ранее народный депутат Игорь Луценко в соцсетях написал, что самолет принадлежит офшору Петра Порошенко. Но эту версию опровергли сначала в Администрации президента, а затем и директор авиакомпании "ВИП-СКАЙ", которая эксплуатирует упомянутый Луценко самолет.

Открытые источники в интернете не показывают подробностей рейса, однако через "Евроконтрол", узкоспециализированный сайт для представителей авиакомпаний, закрытая для большинства информация стала открытой. Как оказалось, Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетстори". Стоимость перелета составила 8,5 тысяч долларов, эту сумму журналистам подтвердили в компании.