Россия продолжает вести воздушную разведку на границе с Черниговской областью (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Российская Федерация продолжает ведение воздушной разведки на границе с помощью авиации. Так, вчера было зафиксировано полет вертолета МИ-8 ВС РФ вдоль линии государственной границы со стороны РФ без нарушения воздушного пространства Украины напротив участков отделов пограничной службы «Горск», «Воробьевка» и «Семеновка» Черниговского отряда", - сказал Лысенко.

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Он напомнил, что позавчера вертолет ВС РФ активно осуществлял разведывательные полеты вдоль украинско-российской границы напротив участка Сумского отряда.

Также Лысенко проинформировал, что в течение суток боевых столкновений подразделений Госпогранслужбы с незаконными вооруженными формированиями и обстрелов позиций пограничников не было.

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