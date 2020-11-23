"На санках точно не покатаемся": синоптик пообещал украинцам зимы без снега и сильных морозов

По его словам, юг Украины приобретет средиземноморский климат.

В ближайшее время Украину ждут бесснежные зимы / фото УНИАН

В ближайшие годы зимы в Украине будут малоснежными или бесснежными. Сильный мороз станет редкостью.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал синоптик Роман Мурмыло.

"По предварительному анализу, ожидается, что ближайшие зимы будут малоснежными в северной части Украины и даже бесснежными в южной части. Если ничего не изменится в глобальном климате, то на санках мы точно не покатаемся", – сообщил он. "Мороз 20 градусов, скорее всего, будет редкостью", – уточнил Мурмыло.

По его словам, процесс глобального потепления приводит к изменениям климатических зон в мире и, в частности, в Украине. Но, поскольку речь идет о процессе, который длится десятилетиями, фактические изменения климатических зон Украины можно будет увидеть в перспективе 30-50 лет.

"Юг Украины станет со средиземноморским климатом, север будет лесостепной зоной", – рассказал синоптик.

Прогноз на зиму в Украине от Николая Кульбиды

Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.