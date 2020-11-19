"Температура будет выше, чем 30 лет назад": глава Укргидрометцентра рассказал о зиме в Украине

Синоптик говорит, что похолоданий следует ожидать, но они будут кратковременными.

Украинцев ждет зима с неустойчивым снежным покровом / фото УНИАН

Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал ТСН.

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"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.

"Информация об очень холодной зиме практически каждый год "гуляет" по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру. Этому доверять нельзя, потому что еще есть метеорологическая наука, которая говорит о другом: надо следить за тенденциями изменений климата. Нельзя исключать, что 1 из 10 лет будет холоднее, чем те 9. Но это не значит, что это какая-то катастрофа или огромная аномалия", - поделился он.

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Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но недолго. Уже с 8 декабря ожидаются морозы до -10°, которые продержатся до середины месяца.

Затем будет небольшая оттепель с температурой в +4°...+ 6° градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10°...-13° со снегом.

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань, конец декабря, по традиции последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем.