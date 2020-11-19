"Температура будет выше, чем 30 лет назад": глава Укргидрометцентра рассказал о зиме в Украине
Синоптик говорит, что похолоданий следует ожидать, но они будут кратковременными.
Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.
Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал ТСН.
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"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.
Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.
"Информация об очень холодной зиме практически каждый год "гуляет" по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру. Этому доверять нельзя, потому что еще есть метеорологическая наука, которая говорит о другом: надо следить за тенденциями изменений климата. Нельзя исключать, что 1 из 10 лет будет холоднее, чем те 9. Но это не значит, что это какая-то катастрофа или огромная аномалия", - поделился он.
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Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но недолго. Уже с 8 декабря ожидаются морозы до -10°, которые продержатся до середины месяца.
Затем будет небольшая оттепель с температурой в +4°...+ 6° градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10°...-13° со снегом.
Как отметил народный синоптик Леонид Горбань, конец декабря, по традиции последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+3°... -2°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+9°... -1°