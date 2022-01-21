К уборке привлекли чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутную армию.

Эвакуированные жители острова Ла-Пальма (Испания), из группы Канарских островов, возвращаются домой после масштабного извержения вулкана Кумбре-Вьеха, продолжающегося еще с осени 2021 года.

Свои впечатления от последствий ЧС рассказал один из очевидцев Сабино Леал. Мужчина провел корреспондентов Reuters своей усадьбой. Пострадали как дом, так и транспорт.

Испанцам приходится фактически откапывать предметы домашнего обихода и расчищать придомовые территории от пепла.

К уборке привлекли чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутную армию.

Как писал УНИАН, по словам сотрудников Службы спасения, некоторые потоки лавы достигли высоты 40 метров.

Потоки расплавленной породы из вулкана Кумбре-Вьеха привели к эвакуации около 7500 человек.

СМИ писали, что лава покрыла более 970 га сельскохозяйственных угодий, опустошив более 742 гектаров земли, и разрушили почти 2000 зданий.

Кумбре-Вьеха начал извергаться еще 19 сентября - впервые за последние 50 лет. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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