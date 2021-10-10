Объемы магмы, температура которой достигает 1240 градусов по Цельсию, были по размеру в трехэтажный дом.

На испанском острове Ла-Пальма сегодня зафиксирован 21 подземный толчок максимальной магнитудой в 3,8.

После новой серии землетрясений остров накрывают потоки раскаленной лавы из вулкана Кумбре Вьеха, извержение на котором началось 19 сентября, сообщает DW.

Читайте такжеВ Италии начал извергаться популярный у туристов вулкан Стромболи (видео)

Объемы магмы, температура которой достигает 1240 градусов по Цельсию, были по размеру в трехэтажный дом.

Эксперты прогнозируют новое извержение Кумбре Вьеха. В горе образовались новые щели, из которых вытекает лава и направляется к океану.

В то же время на острове продолжаются землетрясения, что также свидетельствует о продолжении вулканической активности.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма, которая относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Северная сторона вулкана Кумбре Вьеха обвалилась, что привело к еще более быстрого и мощного извержения. Вулкан разрушил уже более 900 зданий. Около 6000 человек были эвакуированы из домов на острове Ла Пальма при населении около 83000 человек.

Автор: Тамара Отовская