ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти.

В Турции и Сирии продолжаются поиски жертв и выживших во время сильного землетрясения 6 февраля. По последним данным, жертвами стихии стали более 7800 человек в обеих странах, сообщает BBC.

Тем временем Всемирная организации здравоохранения предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек.

Как сообщается, родственники жертв, вооруженные кирками и ломами, присоединились к спасательным работам в одном из наиболее пострадавших турецких городов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения. Страны со всего мира направляют помощь спасателям. Украина направляет в Турцию группу спасателей и технику.

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно

Ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки сильных афтершоков, а днем - еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7.

С тех пор количество жерт продолжает постоянно расти.

В Министерство иностранных дел поступило более двух десятков обращений об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции.

Ранее также сообщалось о двух погибших украинцах, однако позднее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что двое украинцев, которых турецкая сторона считала погибшими, живы. Их спасли из-под завалов дома.

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