Двое украинцев, которых турецкая сторона считала погибшими в результате серии разрушительных землетрясений, которые произошли в стране 6 февраля 2023 года, живы. Их спасли из-под завалов дома.
"Граждане Украины – живы! К счастью, по проверенной информации, двое граждан Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под развалин дома. Хвала Господу Богу!", – написал в Facebook посол Украины в Турции Василий Боднар, добавив, что детали будут позже.
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате землетрясения, вероятно, погибли двое граждан Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что МИД проверяет эту информацию.
Известно, что дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины. Они сотрудничают с турецкими спасательными службами по поиску других 19 украинцев, которые не выходят на связь после землетрясений.
Землетрясения в Турции 6 февраля
Утром 6 февраля 2023 года Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой выше 7. Первые толчки произошли в 4:17 утра на юго-востоке Турции. После этого было еще несколько мощных землетрясений и десятки афтершоков.
По состоянию на утро 7 февраля сообщалось о том, что в Турции погибли по меньшей мере 3419 человек и более 20,5 тысяч человек получили ранения. На сегодня в Турции повреждены 11 тысяч зданий.
При этом, по прогнозам ВОЗ, число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии может увеличиться вчетверо. Там подчеркнули, что, учитывая масштабы стихийного бедствия, есть основания полагать, что его жертвами станут не менее 20 тыс. лиц.
Украина направила в Турцию группу спасателей и технику для преодоления последствий землетрясения.
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