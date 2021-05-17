Завтра Украину накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 18 мая, всю Украину, кроме Запорожья, накроют дожди и грозы. Температура упадет на несколько градусов и составит +15°...+23°. Холоднее всего будет в Черновцах.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, гроза. Температура воздуха ночью +11°, днем +21°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +10°, днем +18°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +20°.
- В Тернополе 18 мая ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +16°.
- В Черновцах во вторник - ливень, ночью +12°, днем +15°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +12°...+19°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +10°, днем +20°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.
- В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +19°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +13°, днем +22°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +11°...+22°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +25°.
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото УНИАН
Народные приметы 18 мая
18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было посадить огурцы и капусту.
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