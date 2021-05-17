Сухо будет только в Запорожье.

Во вторник, 18 мая, всю Украину, кроме Запорожья, накроют дожди и грозы. Температура упадет на несколько градусов и составит +15°...+23°. Холоднее всего будет в Черновцах.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, гроза. Температура воздуха ночью +11°, днем +21°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +10°, днем +18°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 18 мая ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +16°.

В Черновцах во вторник - ливень, ночью +12°, днем +15°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +12°...+19°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +20°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +10°, днем +20°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +19°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +13°, днем +22°.

В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +12°, днем +23°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +11°...+22°.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +25°.

Народные приметы 18 мая

18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было посадить огурцы и капусту.

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Автор: Елена Пилипчак