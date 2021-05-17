Завтра Украину накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 18 мая, всю Украину, кроме Запорожья, накроют дожди и грозы. Температура упадет на несколько градусов и составит +15°...+23°. Холоднее всего будет в Черновцах.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями, гроза. Температура воздуха ночью +11°, днем +21°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +10°, днем +18°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +20°.
  • В Тернополе 18 мая ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +16°.
  • В Черновцах во вторник - ливень, ночью +12°, днем +15°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +12°...+19°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +10°, днем +20°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.
  • В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.
  • В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +11°, днем +19°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +13°...+23°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +13°, днем +22°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +12°, днем +23°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +11°...+22°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +28°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +25°.
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото УНИАН

Народные приметы 18 мая

18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было посадить огурцы и капусту.

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Автор: Елена Пилипчак