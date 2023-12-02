Объявлен І уровень опасности.

Киевскую область ожидает опасная погода в воскресенье, 3 декабря. С самого утра туман станет преградой на проезжей части.

Также ожидаются гололедица с резкими порывами ветра. Украинский гидрометцентр объявил о І уровне опасности по области.

"3 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - констатируют синоптики.

День будет сопровождать облачность со слабыми наплывами мокрого снега. Роза ветров, преимущественно, будет западной, скоростью 7-12 м/с. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ночью и днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью и днем будет примерно 0-2° тепла.

Сегодня в Киеве также опасно на дорогах из-за тумана

Очевидно, плохая погода с высокой туманностью и ветром будет наблюдаться в Киеве и области на протяжении всех выходных. Сегодня утром синоптики также предупреждали водителей и украинцев о соответствующих неприятных проявлениях зимы.

В частности, в столице в течение 2 декабря прогнозировать туман с видимостью на уровне 200-500 м. В целом в центральной части Украины сегодня наблюдается плюсовая температура - на уровне +1°...+2°.

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