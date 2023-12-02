В столице Украины объявлен I уровень опасности, подчеркнули в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве сегодня, 2 декабря, ожидается опасная - прогнозируется туман и ограниченная видимость.

Объявлен I уровень опасности, сообщил Украинский гидрометцентр в своем канале в Telegram. По его данным, "погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах".

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. В ближайший час с удержанием в течение дня 2 декабря туман, видимость 200-500 м", - отметили в Укргидрометцентре.

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Какая погода в Киеве сегодня - вот что прогнозировали

Украинский синоптик Наталки Диденко сообщала, что 2 декабря в Киеве прогнозируется снег и мокрый снег, а днем может быть и ледяной дождь. Эксперт предупреждала, что на столичных дорогах может возникнуть сложная ситуация - возможно налипание мокрого снега и гололедица.

Синоптик также предупредила, что завтра - в субботу, 3 декабря, на части территории Украины возможен штормовой ветер - скорость ветра может составлять от 15 до 20 метров в секунду.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что в течение второй декады декабря будет развиваться мощный сибирский антициклон, под влияние которого может попасть и наше государство.

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