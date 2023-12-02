Разброс температура по стране составит более 15 градусов.

В субботу, 2 декабря, в Украине ожидается нестабильная погода. Местами на западе и севере даже днем будет небольшой мороз, из-за чего осадки тут будут в виде снега. Вместе с тем на востоке пройдут дожди, а на юге температура подскочит до +13°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно. В большинстве областей столбики термометров покажут -1°...+2°, от чего осадки туту будут в виде снега и мокрого снега. В черновицкой области температура поднимется до +4°, а на Закарпатье, где пройдут дожди, прогреется до +7°.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня температура не поднимется выше -2°...0°. Повсеместно ожидается пасмурная погода со снегом.

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На востоке тепло распределится неравномерно. Самая низкая температура будет на Харьковщине - всего около "нуля", а на остальной территории воздух прогреется до +5°...+9°. Соответственно в Харьковской области будет снежить, а в Луганской и Донецкой осадки будут в виде дождей.

В центральной части Украины также будут наблюдаться температурные контрасты. В Полтавской, Черкасской и Винницкой областях ожидается около +1°...+2°, а на остальной территории будет от +5° до +9°. Фаза осадков будет зависеть от температуры.

Жителей юга сегодня ждет сухая погода с небольшой облачностью. Тут традиционно будет теплее всего: +9°...+15°.

Приметы погоды 2 декабря

Если в этому дню уже прилетели птицы с севера, то холода будут ранние.

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