Уже известно о девяти погибших.

На юг Франции обрушились сильные дожди, которые привели к наводнениям. Спасатели эвакуировали сотни людей, поскольку внезапное наводнение превратило дороги и поля в реки и озера.

Об этом сообщает Aljazeera.

Местные власти заявили, что дожди нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре в городах и деревнях между Нимом и Монпелье.

По данным региональной службы экстренной помощи, в одного человека ударила молния, но он выжил, а в одном из супермаркетов под натиском воды рухнула крыша. Школы по всему региону закрыты.

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Для спасения людей было мобилизовано около 800 пожарных.

По данным BFM TV, в результате наводнения погибли 9 человек.

Людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Как сообщал Погода УНИАН, на юг Франции ​​обрушились проливные дожди и грозы, начались наводнения. В одном из районов всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. В пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

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Автор: Екатерина Лиманская