На юг Франции обрушились проливные дожди и грозы, начались наводнения.
Об этом сообщает Sky News.
Как сообщается, в одном из районов всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков.
Как видно на видео, опубликованном в соцсетях, люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.
По данным местных СМИ, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека.
В пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.
Напомним, более 1,6 миллиона человек пострадали в результате сильных дождей, обрушившихся на индийский штат Гуджарат.
Как сообщал Погода УНИАН, очень сильные дожди вызвали массивные наводнения, от которых пострадали более 1,6 миллиона человек в 44 населенных пунктах. В одном из районов переполнены не менее 18 плотин. В результате стихии погибли два человека, пять домов разрушены и 28 повреждены. Кроме того, десятки дорог были закрыты из-за наводнений.