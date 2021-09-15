В пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

На юг Франции ​​обрушились проливные дожди и грозы, начались наводнения.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в одном из районов всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков.

Как видно на видео, опубликованном в соцсетях, люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.

По данным местных СМИ, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека.

В пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

Напомним, более 1,6 миллиона человек пострадали в результате сильных дождей, обрушившихся на индийский штат Гуджарат.

Как сообщал Погода УНИАН, очень сильные дожди вызвали массивные наводнения, от которых пострадали более 1,6 миллиона человек в 44 населенных пунктах. В одном из районов переполнены не менее 18 плотин. В результате стихии погибли два человека, пять домов разрушены и 28 повреждены. Кроме того, десятки дорог были закрыты из-за наводнений.

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Автор: Екатерина Лиманская