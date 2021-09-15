Дожди в Украине начнется уже через день.

Сегодня-завтра в Украине сохранится теплая и сухая погода, а начиная с 17 сентября начнутся дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В частности, в пятницу, 17 сентября, дожди нагрянут в Украину с запада. Осадки затронут и северные области страны.

Далее осадки начнут продвигаться вглубь страны, и уже 18 сентября дожди пройдут практически во всех областях. Местами ожидаются сильные ливни. Сухо будешь лишь на крайнем востоке и, возможно, в Черновицкой области.

19 сентября лить будет также практически по всей стране. В Черновицкой, Николаевской и Херсонской областях вероятность осадков меньше.

А с понедельника, 20 сентября, дожди начнут покидать территорию Украины.

В этот день осадки ожидаются в отдельных областях на западе и в центре страны, в Черниговской области, на востоке и местами на юге Украины.

Во вторник, 21 сентября, в Украине уже ожидается сухая, но пасмурная погода.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенного похолодания. Как сообщала Наталья Диденко, ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье ожидается от +13 до +16 градусов.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская