Местами температура опустится до -1 градуса мороза, в большинстве областей будут заморозки.

Уже с 18 октября Украину охватит похолодание. Особенно это касается западных, северных и центральных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, 18 октября будет без осадков. Только в северных, Волынской и Ривненской областях днем местами небольшой дождь.

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На Западе температура воздуха днем опустится до +7...+11 градусов.

На Севере столбики термометров будут держаться на уровне + 8...+10 градусов. Такую же ситуацию прогнозируют в центральных регионах.

"Минусовая" температура сейчас будет только ночью. Например, -1 градус можно ждать жителям Буковины. На Ивано-Франковщине обещают 0...+2, а на Львовщине – +1...+3.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Днем 19 октября температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Правда, заморозки могут прийти ночью в Черниговскую и Сумскую области. На следующий день прогнозируют уже -1.

Зато восточные и южные регионы накроют дожди. Правда, 20 октября они закончатся. Однако ночи в регионах тоже станут холоднее – +1...+3 градуса.

К слову, ночные заморозки будут и в Киеве. Синоптики предупреждают о 0...+2 градуса.

Однако уже 21 октября во всех регионах снова потеплеет.

Отметим, это не первые заморозки в Украине этой осенью. Температура воздуха уже опускалась ниже нуля градусов. 8 октября в западных областях было -2 градуса. А 9 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали -9 градусов. К тому же в Карпатах 12 октября выпало много снега: он засыпал горную местность и горнолыжные курорты.

Погода в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко