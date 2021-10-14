На юге синоптики прогнозируют небольшие дожди.

В пятницу, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями, преимущественно – без осадков, лишь в южных областях ночью местами возможен небольшой дождь.

Об этом говорится в новом прогнозе синоптиков Укргідрометцентра.

"В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, на юге и востоке страны – северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях до 5° мороза, в южной части 3-8° тепла; днем в Украине 10-15°.

Читайте такжеСтало известно, какая погода ждет украинцев на Покров (карта)На Киевщине температура ночью от 3 тепла до 1° мороза (в Киеве 2-4° тепла), днем 12-14° тепла.

Ранее сообщалось, что 15 октября дожди могут "накрыть" практически весь юго-восток Украины и некоторые центральные области. Осадки ожидаются несильные, однако в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях могут быть ливни. Температура по всей стране будет держаться на уровне +10°...+14°, только в Крыму будет до +15°.

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Автор: Катерина Шварц