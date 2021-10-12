В Карпатах сегодня с самого утра идет снег.

В Карпатах сегодня с самого утра идет снег. В частности, первый снег засыпает горнолыжный курорт Буковель.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба курорта.

"Первый снег покрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию", - говорится в сообщении.

Снежит и на высокогорье Карпат. По данным Черногорского горного поисково-спасательный поста, на горе Поп Иван Черногорский сейчас облачно и туманно. Температура около -1°, падает снег.

Снег идет и на самом высокогорном горнолыжном курорте Украины Драгобрате.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину нагрянут дожди. Сегодня они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область.

"В Карпатах дождь будет переходить порой в снег. Температура воздуха особо не изменится: ночью от 3 мороза до 4 тепла, на высокогорье до 5 мороза", - сообщила она.

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Автор: Екатерина Лиманская