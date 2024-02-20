Погоду в Украине может испортить сильный ветер.

Уже на этой неделе в Украине ожидается потепление. Над нашей страной воцарятся воздушные потоки с юга, которые принесут тепло даже в северные регионы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Так, по ее данным, уже 21-22 февраля ночью в Украине уже будет от +3. "В отдельных регионах температура еще опустится до -4 мороза, но все равно тенденция в сторону ее повышения. Днем +2...+8. В четверг 22 февраля в западных и частично южных областях днем даже до +11 может прогреться воздух", - говорит синоптик.

20 и 21 февраля, по ее словам, через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут в западных областях, Винницкой и большинстве северных областей небольшой локальный мокрый снег и дождь. 21 и 22 февраля такая погода распространится по всей территории Украины, кроме юга.

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Но уже в пятницу, 23 февраля, осадки начнут прекращаться, будет больше прояснений.

"Поступит мощная теплая воздушная масса с юга. В то же время усилится ветер", - прогнозирует Наталья Птуха и не исключает, что ветер может быть сильным.

Когда потеплеет в Киеве - прогноз

В столице на этой неделе также ожидается постепенное повышение температуры. По данным Укргидрометцентра, теплые воздушные массы с юга вызовут потепление и уже в пятницу и субботу днем в Киеве будет около +10°.

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