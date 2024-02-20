Вместе с потеплением в столицу придет сухая погода - осадки прекратятся.

В Киеве в ближайшие дни сохранится прохладная погода с осадками. Однако постепенно температура будет повышаться, а уже накануне выходных осадки покинут территорию столицы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"До четверга по Киевщине порой небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. С пятницы будет преобладать погода без осадков", - говорят в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, теплые воздушные массы с юга вызовут повышение температуры и уже в пятницу и субботу в дневные часы в столице будет около +10°.

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Погода в Киеве-прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем по области составит от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 0-2° тепла.

13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5°с, что выше предыдущего рекорда 1995 года на 0,3°С, а также выше климатической нормы на 9,4°С.

А 7 февраля в Киеве зафиксировали сразу два новых температурных рекорда: рекорд максимальной температура воздуха и среднесуточной температуры.

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