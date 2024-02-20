Ждать потепления Украине уже недолго.

Уже на этой неделе в Украине ожидается потепление. Температура, по словам синоптика Натальи Диденко, повысится до +10...+15 градусов. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

В целом, по словам синоптика, в течение недели в Украине будет преобладать влажная погода с осадками.

"Однако будет теплеть и уже в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут +10...+15 градусов", - говорит она.

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По данным Укргидрометцентра, до 22 февраля в Киеве и Киевской области порой ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, однако уже с пятницы, 23 февраля, будет преобладать погода без осадков.

Воздушные массы с юга вызовут в столице также и повышение температуры. уже накануне выходных и субботу днем воздух будет прогреваться до +10°.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди и мокрый снег - что известно

Сегодня, 20 февраля, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт циклона Talisa. Он вызовет дожди и мокрый снег на западе, севере и кое-где в центральной части Украины. На остальной территории сохранится сухая погода.

Теплее всего сегодня будет в западных областях, где температура повысится до +7...+12 градусов ,а холоднее всего на Востоке, в течение дня -3...+ 1 градус.

На севере будет -1...+3 градуса ,в центральных областях +2...+6 градусов, а в южной части столбики термометров покажут +4...+8 градусов.

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