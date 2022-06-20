В ближайшие дни погода в Украине резко изменится: существенно похолодает, начнутся дожди и грозы.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
В целом, по данным синоптика, в течение ближайшей недели украинцев ждет неустойчивая погода с температурными качелями, колебаниями атмосферного давления и порывистым ветром.
"В понедельник и вторник из Западной Европы к нам переместится жаркая воздушная масса, за счет чего по всей стране столбики термометров в дневные часы превысят 30-градусную отметку", - говорит синоптик.
Однако, по его словам, высокие температурные показатели продержатся всего несколько дней.
"С середины недели малоподвижный и довольно глубокий циклон с северо-запада приведет к существенному снижению температуры практически во всех областях Украины", - предупредил он.
По данным специалиста, похолодание будет сопровождаться периодическими дождями, местами в сопровождении гроз.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине потеплеет. Осадков в целом ожидается недостаточной и выпадать они будут неравномерно.