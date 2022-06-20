Изменения погоды стоит ждать уже завтра, 21 июня.

В ближайшую неделю украинцев ждет резкое изменение погоды: во вторник в страну нагрянет сильное похолодание. На западе столбики термометров опустятся сразу на 10 и более градусов, а также начнутся дожди и грозы. К середине недели осадки сместятся в центральные и восточные области, а на западе начнет повышаться температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 20 июня, жара +30°...+33° будет по всей Украине. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Во вторник, 21 июня, в Украину нагрянет резкое похолодание. В западных областях температура опустится на 10 и более градусов, до +20°...+23°, а на севере ожидается +23°...+29°. Вместе с похолоданием придут небольшие дожди и грозы.

В большинстве центральных, восточных и южных областях все еще будет жара, +28°...+33°.

В среду, 22 июня, похолодание коснется уже всех областей Украины, даже на востоке и юге температура снизится до +22°...+26°. Местами на северо-западе, севере и в центральных областях ожидаются дожди, иногда сильные и с грозами.

В четверг, 23 июня, дожди и грозы сместятся на Левобережье. На западе и в большинстве южных областей будет комфортная температура около +25°, а на севере, в центре и на востоке Украины будет чуть прохладнее, +19°...+23°.

Перед выходными, 24 июня, осадки сконцентрируются на востоке, в центре и на юге Украины. Местами дожди будут сильными и с грозами. Температура будут держаться в пределах +20°...+25°.

На западе и севере страны погода начнет стабилизироваться - ожидается повышение температуры до +25°...+28°, будет сухо.

На выходных потепление продолжится. К концу недели уже практически по всей стране будет +25°...+28°. Дожди продолжатся на востоке, а также местами в центральных и южных областях, однако они уже не будут столь интенсивными.

Народный прогноз на неделю

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

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