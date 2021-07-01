Непогода продержится в Украине как минимум до следующей недели, говорят синоптики.

Непогода уже третий день бушует сразу в нескольких регионах Украины.

Ливень превратил улицы в реки, стихия под вечер бушевала в Винницкой области, говорится в сюжете ТСН. Как сообщается, шквальный ветер и дождь повалил деревья, подтопил дворы, а в одном из торговых центров из-за непогоды сорвало крышу и затопило часть магазинов. В Жмеринке молния попала в старую иву. Из-за оборванных проводов люди несколько часов были без света. Никто не пострадал.

В Николаеве с неба лило так, что по центральному проспекту города машины плыли в воде по самые окна. На Ингульском мосту молния ударила в электроопору. Движение троллейбусов остановили.

Во Львове из-за урагана на разных улицах упало не менее семи десятков деревьев. Стволы летели на припаркованные автомобили и проезжую часть. Ветер был такой силы, что с домов срывало крыши.

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Уже почти неделю от непогоды не может оправиться Ривненская область. Там ветер срывал шифер, перебрасывал ульи и поднимал стога сена. В селе Матиевка шесть суток людям пришлось сидеть без света.

Ливни и грозы, говорят синоптики, отступать пока не планируют. Непогода продержится в Украине как минимум до следующей недели.

По данным ГСЧС Украины, по состоянию сегодняшнее утро из-за непогоды обесточены 302 населенных пункта в 6 областях (Львовская – 191, Тернопольская – 79, Черновицкая – 23, Киевская – 6, Кировоградская – 2 и Днепропетровская – 1). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Екатерина Лиманская