Спасатели уже борются с последствиями непогоды, на улицах работают коммунальные службы.

Во Львове в среду, 30 июня, прошел сильный ливень с мощным ветром, в результате чего были обесточены некоторые улицы, повалены деревья, побиты машины, повреждены исторические здания.

На своей странице мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что больше всего город пострадал от подтопленных улиц, в частности Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманской, Под Дубом.

В то же время гроза в городе закончилась быстрее, чем в прошлый раз – 25 июня. К счастью, никто не пострадал.

Из-за поваленных деревьев было приостановлено движение электротранспорта. Также наблюдается проблемы с движением общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.

Спасатели уже борются с последствиями непогоды, на улицах работают коммунальные службы.

Пользователи соцсетей также массово публикуют фото поваленных деревьев и разбитых автомобилей.

Непогода во Львове 25 июня

После нескольких дней жары во Львове, вечером 25 июня пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась недолго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.

Власти Львова в связи с непогодой объявили в городе чрезвычайную ситуацию. По словам мэра Андрея Садового, предстоящие выходные будут рабочими днями для городских коммунальных служб. Для преодоления последствий уже согласовали выделение средств из резервного фонда.

Сегодня, 26 июня, во многих областях ожидаются дожди, а в некоторых - грозы. В западных областях существенно снизится температура.

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Автор: Денис Прядко