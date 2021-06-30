Ветер был такой силы, что сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья.

В воздухе крутило шифер, опрокидывало ульи, стихия поднимала копны сена и даже людей - так непогода похозяйничала в Ровенской области.

В селе Матиевка до сих пор не могут прийти в себя от урагана. Там уже шестые сутки люди без света, их дома без крыш, а на улицах выкорчеванные с корнями деревья. В общине считают миллионные убытки. Энергетики же с утра до ночи ремонтируют оборванные провода, говорится в сюжете ТСН.

Эту непогоду сняли на видео в Ровно. То, что творится, называли апокалипсисом. А в селе Матиевка даже телефоны боялись доставать. Прятались в домах. Местную амбулаторию продырявило будто картонную. В настоящее время ее ремонтируют.

Читайте такжеИз-за непогоды в Украине почти 400 населенных пунктов остались без светаА вот местный житель по имени Василий и не знает, за что сперва браться. Начал с накрытия дома брезентом, чтобы дожди не затопили. Какой беды наделала стихия, рассказывает едва сдерживая отчаяние.

"Все летело — крыша, ульи, деревья", — рассказывает он.

Электричества в селе нет уже шестые сутки. Энергетики обещают восстановить свет к ночи. Просят их понять, поскольку такое село не одно, поэтому работают без выходных — с утра до 11 вечера.

"39 населенных пунктов пострадали. Дерево упало и повредило женщине бедро. Сейчас надо собирать деньги и срочно помочь, чтобы сделать операцию", — рассказывает председатель Гощанского поселкового совета Николай Панчук.

Чтобы довести до ума села, выделили 100 тыс. грн. А нужно около 2 млн грн. Но чтобы их получить, надо чтобы областная комиссия признала стихию на Гощанщине чрезвычайной ситуацией. Заседать она будет уже на этой неделе.

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Автор: Ирина Погорелая