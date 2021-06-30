В воздухе крутило шифер, опрокидывало ульи, стихия поднимала копны сена и даже людей - так непогода похозяйничала в Ровенской области.
В селе Матиевка до сих пор не могут прийти в себя от урагана. Там уже шестые сутки люди без света, их дома без крыш, а на улицах выкорчеванные с корнями деревья. В общине считают миллионные убытки. Энергетики же с утра до ночи ремонтируют оборванные провода, говорится в сюжете ТСН.
Эту непогоду сняли на видео в Ровно. То, что творится, называли апокалипсисом. А в селе Матиевка даже телефоны боялись доставать. Прятались в домах. Местную амбулаторию продырявило будто картонную. В настоящее время ее ремонтируют.
Читайте такжеИз-за непогоды в Украине почти 400 населенных пунктов остались без светаА вот местный житель по имени Василий и не знает, за что сперва браться. Начал с накрытия дома брезентом, чтобы дожди не затопили. Какой беды наделала стихия, рассказывает едва сдерживая отчаяние.
"Все летело — крыша, ульи, деревья", — рассказывает он.
Электричества в селе нет уже шестые сутки. Энергетики обещают восстановить свет к ночи. Просят их понять, поскольку такое село не одно, поэтому работают без выходных — с утра до 11 вечера.
"39 населенных пунктов пострадали. Дерево упало и повредило женщине бедро. Сейчас надо собирать деньги и срочно помочь, чтобы сделать операцию", — рассказывает председатель Гощанского поселкового совета Николай Панчук.
Чтобы довести до ума села, выделили 100 тыс. грн. А нужно около 2 млн грн. Но чтобы их получить, надо чтобы областная комиссия признала стихию на Гощанщине чрезвычайной ситуацией. Заседать она будет уже на этой неделе.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Николаеве ураган повалил несколько деревьев и сорвал крышу дома (фото)
- Украину зальют дожди, местами - с грозами: прогноз погоды на 1 июля (карта)
- В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются значительные дожди, град и шквалы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram