В Николаеве непогода наделала беды.

В Корабельном районе Николаева ураган снес крышу дома и повалил несколько деревьев.

Об этом в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook сообщают местные жители.

Так, в результате ненастья с крыши дома по ул. Тернопольская сорвало крышу дома с жилого дома.

А по улице Океановской поваленные деревья и обломанные ветки закрыли проход людей и проезд транспорта.

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Автор: Екатерина Лиманская