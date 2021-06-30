С одного из домов в Николаеве ветром сорвало крышу / фото Екатерина Стоколяс-Литвиненко
В Корабельном районе Николаева ураган снес крышу дома и повалил несколько деревьев.
Об этом в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook сообщают местные жители.
Так, в результате ненастья с крыши дома по ул. Тернопольская сорвало крышу дома с жилого дома.
А по улице Океановской поваленные деревья и обломанные ветки закрыли проход людей и проезд транспорта.
Оборванные ветки деревьев мешали и пешеходам, и автомобилям / фото Наталья Горбенко
По Николаеву пронесся ураган / фото Наталья Горбенко
Ветер повалил несколько деревьев / фото Наталья Горбенко
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