Сегодня в Украине ожидаются грозы, град и шквалы / фото ua.depositphotos.com
Сегодня в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. В стране объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди",- говорится в сообщении.
Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
В Украине объявили предупреждение из-за непогоды / скриншот meteo.gov.ua
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