В стране объявлен I уровень опасности из-за грозы, града и шквалов.

Сегодня в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. В стране объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди",- говорится в сообщении.

Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская