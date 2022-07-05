На завтра, 6 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, непогода ожидается в западных, большинстве северных и Винницкой областях.
"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, 6 июля в Украину начнет заходить новая свежая воздушная масса. Поэтому ожидается изменение погоды.