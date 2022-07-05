Укргидрометцентр предупреждает о грозах, значительных дождях, граде и шквалах.

На завтра, 6 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, непогода ожидается в западных, большинстве северных и Винницкой областях.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, 6 июля в Украину начнет заходить новая свежая воздушная масса. Поэтому ожидается изменение погоды.

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