В среду, 6 июля, Украину накроют температурные контрасты. Так, в западных областях температура опустится до +21°...+23°, пройдут дожди и грозы. Грозы также затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. При этом на остальной территории страны будет сильнейшая жара, особенно в центральных областях, где ожидается до +35°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°, гроза.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
- В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
- В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.
- В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
Народные приметы на 6 июля
6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".