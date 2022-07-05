6 июля в Украине будет нестабильная погода / фото УНИАН

В среду, 6 июля, Украину накроют температурные контрасты. Так, в западных областях температура опустится до +21°...+23°, пройдут дожди и грозы. Грозы также затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. При этом на остальной территории страны будет сильнейшая жара, особенно в центральных областях, где ожидается до +35°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°, гроза.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
  • В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.
  • В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.
  • В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
Погода в Украине 6 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 6 июля

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

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