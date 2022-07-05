Завтра в Украину начнет заходить прохладный воздух. Это вызовет скачки атмосферного давления, ливни, град и шквалы.

В среду, 6 июля, в Украину начнет заходить новая свежая воздушная масса. Поэтому ожидается смена погоды.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях 6 июля температура воздуха из-за прихода атмосферного фронта с запада Европы снизится до +22...+27 градусов. На остальной территории жара будет держаться.

"Поскольку контрасты температурные - значительные, из-за этого при грозах возможны ливни, град и шквалы. Не пренебрегайте прогнозом", - предупредила синоптик.

По ее данным, завтра кратковременные дожди и грозы пройдут в западных и в Винницкой области. А вечером осадки дойдут до Житомирщины, Черниговщины, Киевщины и Кропивницкого с районами. На остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильнейшая волна жары с начала лета.

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