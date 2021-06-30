1 июля в Украине будет много осадков / фото ua.depositphotos.com
Первый день июля в Украине будет достаточно влажным. Во многих областях ожидаются дожди, местами - с грозами. При этом будет достаточно жарко: +28°...+30°. Лишь во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях ожидается +25°...+26°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19, днем +29°, гроза.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +25°, гроза.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Ривне в четверг переменная облачность, ночью +17°, днем +28°, ливень.
- В Тернополе 1 июля ночью будет +16°, днем +28°, гроза.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ливень, ночью +16°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, ливень.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность и гроза, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +18°...+28°, гроза.
- В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +30°, переменная облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +28°, ливень.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +30°, гроза.
- В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+30°, ливень.
- В Одессе 1 июля - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +18°, днем +29°.
- В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +29°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, ясно и солнечно.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, гроза.
- В Симферополе в четверг будет ясно и солнечно, +17°...+30°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
Погода в Украине 1 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 1 июля
1 июля - Ярилов день, или день Палящего Солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.
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