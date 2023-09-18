На этой неделе нас ждет почти летнее тепло.

На этой неделе погода будет радовать украинцев в большинстве областей. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ожидается теплая и сухая погода, а осадки возможны только в западных областях и на крайнем севере, передает "Метеопрог".

"Антициклональная деятельность будет преобладать на большей части Восточной Европы. Теплые воздушные массы на высоте в пределах малоподвижного антициклона обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями", - пояснил синоптик.

По его данным, изредка в западных областях возможны кратковременные дожди, а ночью и утром вследствие повышенной влажности воздуха местами будут наблюдаться туманы.

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Погода 18 сентября

В понедельник, по словам синоптика, погодные условия на всей территории Украины будут определяться полем повышенного давления. "Ожидается малооблачная, теплая и сухая погода. Ночью и утром в Карпатском регионе, а также на севере Левобережья местами возникнут туманы", - говорит Игорь Кибальчич. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +22...+27 °С.

Погода 19 сентября

Во вторник, по данным синоптика, сохранится преобладание антициклональной и теплой погоды в большинстве областей. И только в западных областях днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +8...+13 °С, днем +22...+27 °С, на крайнем западе похолодает до +17...+22 °С.

Погода 20 сентября

"В среду, 20 сентября, выступление антициклона с востока обеспечит теплую сухую погоду. Небольшие дожди местами возможны только в западных областях и на Крайнем Севере Украины", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Ветер будет южной четверти, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем температура будет подниматься до +22...+27 °С, в Карпатском регионе ожидается +15...+20 °С.

В Украине до 20 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным синоптиков, 18-20 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Черниговской, Полтавской, Киевской, 18 сентября и Волынской, Хмельницкой и Харьковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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