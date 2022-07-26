В Техасе засекли падение метеора.

Вчера в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, Американское метеорное общество получило более 200 сообщений от очевидцев.

Несколько свидетелей вблизи траектории полета сообщили, что слышали запаздывающий звук удара. Это указывает на то, что небольшие части этого космического объекта могли рухнуть на землю.

"Это метеор, если он не упал на землю. Если он упал на землю - это метеорит. Мы не знаем, упал он на землю или нет, поэтому мы не знаем, метеор это или метеорит. Но мы можем сказать, что это определенно огненный шар", - пояснил метеоролог Кевин Рот.

Напомним, очень яркий метеор средь бела дня 7 июля заметили над Веллингтоном, Новая Зеландия. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках. Это событие длилось около 10 секунд и сопровождалось громким хлопком.

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