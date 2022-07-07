Очевидцы падения метеора рассказали, что их дома тряслись от невероятного грохота.

Очень яркий метеор средь бела дня 7 июля заметили над Веллингтоном, Новая Зеландия. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках. Это событие длилось около 10 секунд и сопровождалось громким хлопком.

Десятки свидетелей заявили, что видели яркий свет и слышали грохот, когда пролетел огненный шар, сообщает агентство Reuters.

Местный житель Майк Казинс работал недалеко от Веллингтона, когда комната осветилась голубовато-оранжевым оттенком.

"Я выбежал на улицу и увидел его след, а затем раздался грохот, как в начале землетрясения", - рассказал он агентству.

Некоторые из очевидцев сообщили, что их дома тряслись, передает The Watchers.

Астроном из обсерватории Маунт-Джон при Кентерберийском университете Алан Гилмор сообщил, что яркий метеор, проходящий через атмосферу очень быстро, был редким явлением над городской территорией.

"Он светился очень ярко, значит, это был довольно большой объект", - сказал Гилмор. По его словам, гул, который услышали люди, показал, что метеор пролетел на расстоянии 60 километров от земли.

Один из очевидцев в соцсети сообщил, что метеор сгорел и распался в воздухе.

"Объект буквально только что сгорел в атмосфере! Огромная вспышка света, когда он сгорел и распался! Никогда не видел ничего подобного в моей жизни", - написал Джейм Соренсен.

Сообщается, что не было обнаружено никаких обломков. Сообщений о падении метеорита на землю или в океан также не поступало.

Напомним, в середине мая в небе над Великобританией заметили яркий огненный шар, который оказался падающим метеоритом.

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