Это второй метеор за неделю, полет которого удалось запечатлеть в Великобритании.

В небе над Великобританией заметили яркий огненный шар, который оказался падающим метеоритом. Это уже второй метеор, замеченный в этом районе за последнюю неделю.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, яркий огненный шар был замечен над юго-западом Соединенного Королевства 16 мая 2022 года. Это событие произошло всего через пять дней после того, как над тем же регионом был замечен другой очень яркий огненный шар. Интересно, что оба события имели схожие траектории.

Как сообщается, наземная траектория, рассчитанная на основе отчетов очевидцев, показывает, что метеор двигался с юго-запада на северо-восток и закончил свой видимый полет над южной Англией.

Напомним, несколько дней назад в небе над Европой заметили яркий огненный шар. Тогда видимое падение длилось несколько секунд. Также этот метеор видели из Уэльса, Франции и Нидерландов.

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