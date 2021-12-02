Явление было настолько ярким, что его обнаружили все метеорные камеры НАСА в регионе.

В небе над Теннесси в США заметили невероятно яркий метеор.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, огненный шар был обнаружен всеми 5 метеорными камерами НАСА в регионе.

Анализ видео показывает, что объект - кусок кометы диаметром около 30 сантиметров и весом около 27 килограмм.

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Двигаясь на юго-запад со скоростью 100000 км/ч, метеору удалось пролететь лишь около 43 километров через атмосферу, затем он попросту рассыпался.

По данным издания, на своем пике огненный шар был ярче, чем полная луна.

Напомним, в Канаде женщина проснулась от того, что на ее подушку приземлился метеорит. Небесное тело проломило крышу и рухнуло на подушку как раз тогда, когда женщина спала. К удивлению, женщина не пострадала. Она заявила, что собирается сохранить метеорит на память.

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Автор: Екатерина Лиманская