Большинство из погибших были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.

В Канаде из-за сильной жары погибли более 130 человек.

Об этом сообщает BBC.

Температура в провинции Британская Колумбия ко вторнику достигла почти +50 градусов.

Большинство из погибших были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.

Сейчас жители Канады стараются не покидать домов без крайней необходимости. Из-за того, что обычно летняя температура воздуха не превышает +30 градусов, в Канаде редко оснащают здания кондиционерами.

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По словам экспертов, изменение климата приведет к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла. Однако связать какое-то отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

Жара в Канаде

В городе Литтон в Британской Колумбии, на западе Канады, был установлен температурный рекорд. Температура в воскресенье, 27 июня, там достигла 46,6 градуса.

Предыдущий рекорд в 45 градусов был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

День спустя, 28 июня, в Канаде зафиксировали +47,9°.

Волны жары, обжигающей Тихоокеанский северо-запад США и Британскую Колумбию в Канаде, ранее не регистрировались. Подобные явления и жаркая погода происходят раз в тысячу лет, отмечают специалисты.

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Автор: Денис Прядко