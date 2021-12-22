Его эпицентр находился на глубине 4 километров.

В Ивано-Франковской области 21 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщают в Главном Центре специального контроля.

Землетрясение произошло в 17:06. Его эпицентр находился на запад от города Надворная, на глубине 4 километров.

Отмечается, что по классификации землетрясений он относится к еле ощутимым.

Читайте такжеУкраинцев призвали не ходить в горы: что произошло (карта)Эти колебания могли заметить люди, находившиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах.

В центре отметили, что в 2021 году на территории Надворнянского района зарегистрировали восемь землетрясений.

Последний из них - 15 декабря, с магнитудой 2,9 балла.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Две дороги закрыли из-за оползней, вызванных тряской.

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