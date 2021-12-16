Землетрясение зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Вечером 15 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.

Об этом говорится в сообщении Главного центре специального контроля.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине 5 километров.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - пояснили специалисты.

В ведомстве напомнили, что в этом году с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 7 землетрясений, последнее произошло 19 ноября с магнитудой 2,6.

Напомним, 7 декабря землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Черниговской области. Эпицентр землетрясения был в Корюковском районе, на север от пгт Холмы на глубине 10 километров.

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Автор: Екатерина Лиманская